Diğer
Kategoriler

Karaman’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Karamanda otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

15 Ocak 2018 14:01

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman’dan Konya istikametine giden Muslu Egice idaresindeki 70 FE 103 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Abdurrahman E. idaresindeki 33 TS 969 plakalı inşaat malzemeleri yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, Kazımkarabekir Belediyesi binasının bulunduğu bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Muslu Egice olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Abdullah Ö. Onur Ç. ve Bekir A. ile kamyonette bulunan sürücü Abdurrahman E. ile Recep A. ve Mustafa A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Muslu Egice’in cenazesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü Egice’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan kamyonetteki işçilerin ilçe merkezinde bulunan mezarlıkta, mezar yapmaya gittikleri öğrenildi. 

Mehmet Dağlı

Etiketler: Karaman, kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç