Karaman’da otomobille minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, Karaman-Konya Karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. (66) yönetimindeki 70 HD 143 plakalı otomobil, Hüseyin B. (36) idaresindeki 70 FE 063 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile yolcu olarak bulunan Abdullah B. (22), İsmail A. (19), Zahide B. (64), Fadimana B. (38), G.B (10) ve M.B. (6) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı