Karaman’da pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Şehit Zafer Ak Caddesi üzerinde bulunan bir apart binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Rüveyda Saçıkara’nın kaldığı apart binanın ikinci katındaki odasının penceresinden aşağı düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kafasının üzerine kaldırıma düşen genç kızın öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak olay yerine güvenlik şeridi çekti. Genç kızın öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcısının olay mahallinde inceleme yapmasının ardından genç kızın cesedi, cenaze aracıyla Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, hayatını kaybeden Rüveyda Saçıkara’nın düşme sonucumu yoksa intihar mı ettiğini araştırıyor.

Mehmet Dağlı