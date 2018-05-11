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Karaman'da sahte alkol operasyonu

Karaman’da jandarmanın iki ayrı adrese yaptığı operasyonda 30 litre el yapımı sahte rakı ile 150 litre etil alkol ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Karamanda sahte alkol operasyonu

11 Mayıs 2018 21:41

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte sahte alkol üretildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, merkez Piri Reis Mahallesi ile Dereköy'de bulunan bir çiftlik evde sahte alkol üretimi yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından iki adrese yapılan operasyonda 30 litre el yapımı sahte rakı, 150 litre etil alkol, 2 adet alkolmetre cihazı, sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sahte alkol ürettiği ileri sürülen H.Ö. ve A.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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