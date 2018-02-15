Diğer
Kategoriler

Karaman’da sahte para operasyonuna 3 tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği sahte para operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Karamanda sahte para operasyonuna 3 tutuklama

15 Şubat 2018 20:13

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı kişilerin İstanbul'dan temin ettikleri sahte paraları Karaman’da piyasaya süreceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine ekipler, takibe aldıkları şahısların içinde bulunduğu otomobili Karaman- Koya yolu üzerindeki uygulama noktasında beklemeye başladı. Şüpheliler Ali Y., İshak D., Muhammet A. ve Özbekistan uyruklu Nelya U.’nun içinde bulunduğu ve ön camında 'Polis Emeklileri Derneği' yazılı sahte araç tanıtım kartı bulunan otomobili uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 200 TL'lik 225, 100 TL'lik de 76 sahte banknot ile 1adet sahte çek ele geçirdi. Ali Y.'nin yapılan üst aramasında da adı ve fotoğrafının yer aldığı, Polis Emeklileri Derneği yazılı sahte üye tanıtım kartı ile Emniyet ve Huzur Polis Haber Gazetesi yazılı basın tanıtım kartı buldu.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Y., İshak D. ve Muhammet A., tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Özbekistan uyruklu Nelya U., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Dağlı
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç