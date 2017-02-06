Diğer
Kategoriler

Karaman'da satırlı manav soygunu

Karaman’da bir manav dükkanının kapısını satırla açarak içeriye giren hırsız, kasadaki bozuk paralarla sigaraları alarak kayıplara karıştı.

Karamanda satırlı manav soygunu

06 Şubat 2017 15:15
Karaman'da satırlı manav soygunu - Tıkla İzle

Olay, sabaha karşı Mansurdede Mahallesi’nde bulunan bir manav dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne saat 03.00 sıralarında bisikletiyle gelen kimliği belirsiz kişi etrafı kolaçan ettikten sonra bisikletinden inerek iş yerinin kapısına yöneldi. Ardından belinden çıkardığı satırla kapıyı açarak içeriye giren şüpheli kasaya yöneldi. Kasadaki bozuk paraları tezgahtan aldığı poşete dolduran şahıs, daha sonra vitrindeki sigaraları da poşete doldurdu. Hırsızlık şüphelisi, poşete doldurduğu sigara ve parayı alarak geldiği bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark eden manav sahibi İlyas Coşkun, durumu hemen polise bildirdi. Hırsızlığın yaşandığı dükkana gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi İlyas Coşkun, "Sabah iş yerini açmaya geldiğimde kapının açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdiğimde ise hırsız girdiğini anlayınca durumu polise bildirdim. Hırsız, kasadaki bozuk paralar ile vitrindeki pahalı sigaraları da almış. Bunların hepsini güvenlik kamerası çekmiş” dedi.

Mehmet Dağlı

Etiketler: Karaman, satırlı manav soygunu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!