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Karaman’da silahlı kavga: 2 yaralı

Karaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Karamanda silahlı kavga: 2 yaralı

05 Kasım 2017 17:56

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak içerisinde silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, hızla olay yerinden uzaklaşan otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki M.T., (28) E.T. (22) ve U.G. (29) gözaltına alınırken, saçmalarla yaralanan A.A. (31) ve Y.K. (24) ise ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobilde yapılan aramada bir adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Mehmet Dağlı
 

Etiketler: Karaman, kavga, silah

 

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