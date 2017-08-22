Karaman'da spor salonu inşaatından düşen işçi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Elmaşehir Mahallesi’nde yapımı devam eden spor salonu inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, spor salonunun en üst katında çalışmakta olan işçi Ali K., biranda dengesini kaybedince bir alt kattaki iskelenin üzerine düştü. İnşaattaki diğer işçiler tarafından vinç yardımıyla düştüğü iskeleden aşağıya indirilen Ali K., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı

