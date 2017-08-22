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Karaman'da spor salonu inşaatından düşen işçi yaralandı

Karaman’da inşaat halindeki spor salonundan son katından iskeleler üzerine düşerek yaralanan inşaat işçisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karamanda spor salonu inşaatından düşen işçi yaralandı

22 Ağustos 2017 07:58

Olay, akşam saatlerinde Elmaşehir Mahallesi’nde yapımı devam eden spor salonu inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, spor salonunun en üst katında çalışmakta olan işçi Ali K., biranda dengesini kaybedince bir alt kattaki iskelenin üzerine düştü. İnşaattaki diğer işçiler tarafından vinç yardımıyla düştüğü iskeleden aşağıya indirilen Ali K., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mehmet Dağlı
 

Etiketler: Karaman, spor salonu


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