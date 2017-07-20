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Karaman’da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı - 20 Temmuz 2017

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Karamanda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı - 20 Temmuz 2017

20 Temmuz 2017 07:48
Karaman’da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 01.00 sıralarında Hacı Celal Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Gürsoy yönetimindeki 70 BE 226 plakalı hafif ticari araç ile İbrahim Altunhan'ın kullandığı 70 FZ 001 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 2’si çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Fatma Gürsoy (28), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kaza yapan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mehmet Dağlı


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