Karaman'da uyuşturucu operasyonu...

Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat bilgisi doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen M.Ç. ve F.Ç'nin kullandığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 38 gram bonzai, 60 adet ecstasy 184 adet uyuşturucu hap, yarım gram eroin ile ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Mehmet Dağlı