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iha.com.tr »
Asayiş »
Karaman'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
17 Haziran 2018 21:39
Karaman'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Karaman-Mut Karayolu Sertavul geçidinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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17 Haziran 2018 21:39
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