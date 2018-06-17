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Karaman'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Karaman-Mut Karayolu Sertavul geçidinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Karamanda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

17 Haziran 2018 21:39

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