Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Karaman-Mersin Karayolunun Çamlık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman’daki bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyan Recep D. (36) yönetimindeki 70 BA 903 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada, minibüste bulunan 11 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı

KARAMAN