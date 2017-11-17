Karaman’da yük treninin vagonu raydan çıktı

Olay, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında şehir merkezini Larende Mahallesine bağlayan buğday pazarı hemzemin geçidinde meydana geldi. Konya’dan Karaman’a gelen buradan da Niğde Ulukışla’ya gitmekte olan yük treni, hızlı tren çalışmalarının da yapıldığı buğday pazarı hemzemin geçidinden geçtiği sırada arkasında takılı bulunan vagonlardan bir tanesi raydan çıktı. Vagonun hemzemin geçidinin üzerinde raydan çıkması nedeniyle hemzemin geçidi araç trafiğine kapandı. Tren garında bulunan başka bir lokomotifle vagonların bir kısma istasyona çekildi. Görevliler, raydan çıkan vagonun kurtarılmasıyla hemzemin geçidinin yaklaşık 2 saat içerisinde yeniden araç trafiğine açılacağını söylediler. Larende Mahallesi’nden şehir merkezine gitmek için hemzemin geçidine gelen araçlar ise görevliler tarafından diğer geçiş noktalarına yönlendirildiler.

Mehmet Dağlı