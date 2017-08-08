Karaman’da zincirleme kaza: 12 yaralı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yeşildere köyü İbrala Barajı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezine doğru gelmekte olan Ali S. yönetimindeki 70 FT 359 plakalı otomobil, yola önüne çıkan tavşana çarpmamak için aniden fren yapan Ahmet Ç. (45) idaresindeki 42 AHH 34 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen İbrahim S. yönetimindeki 09 RP 097 plakalı otomobil ile Mehmet Sarıkaya yönetimindeki 70 AC 890 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Yaşanan zincirleme kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı/