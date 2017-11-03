Karaman’daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Yangın ihbarı üzeri fabrikaya çok sayıda itfaiye, 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için müdahaleye başlarken, Konya başta olmak üzeri çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri istendi. 30’a yakın itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 6 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangınla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Karaman İtfaiye Müdürü İsa Kayhan, “Şuanda tehlike arz edecek bir durum kalmadı. Yangında ilk hedefimiz fabrikanın LPG tankını korumak oldu. Şuanda yangına 30’a yakın itfaiye aracıyla müdahale yapıldı. Bunlardan 14 tanesi Karaman’ın geri kalanı ise Konya ve çevre ilçelerden gelen ekipler” dedi.

Yangın söndürme çalışmalarını yakından takip eden Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’da, “Burası petrol ürünü olan plastik tabak ve kaçık gibi malzemelerin yapıldığı bir fabrikadır. Böyle olunca yangına müdahale etmek ve söndürmek zordur. Su ve köpük çoğu zaman fayda etmiyor. Ama Allah'a şükürler olsun ne bir can kaybı var, ne de bir yaralı var. Bu sevindirici bir durumdur. Yangının sebebi ise itfaiye ve uzman arkadaşların incelemesi soğutma çalışmalarından sonra belli olacak. Şuanda çıkışıyla ilgili bir bilgimiz yoktur” diye konuştu.

Mehmet Dağlı