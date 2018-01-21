Karamanoğlu’ndan Afrin operasyonu açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Van İl Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurul toplantısı için kente geldi. Kongrede konuşan Karamollaoğlu, Amerika'nın hedefinin İsrail'in ve kendisinin bölgedeki menfaatlerini korumak olduğunu belirtti. Karamollaoğlu, "O nedenle içinde bulunduğumuz şartları mütalaa ederken, bu hususları dikkate almak mecburiyetindeyiz. Dünden bu yana bir hadiseyle karşı karşıyayız. Ordumuz Afrin'e girdi. Biz, inşallah huzur ve barışı temin ederek kısa zamanda bu harekat tamamlanır, büyümez, insanlar katledilmez diye ümit ederiz. Bölgede oynanan oyunları görmeden kör dövüşü yapar gibi birbirimizi yersek, sadece İsrail buradan başarılı çıkar" dedi.

Ortadoğu haritalarını eline alarak kongreye katılanlara gösteren Karamollaoğlu, esas hedefin İsrail'in bu topraklara yerleşmesi olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Burada meydana gelen hadisede ümit ediyorum ki en kısa zamanda barış ve huzur tesis edilerek geriye çekinilir ve problem halledilmiş olunur. Biz bunu farklı şekilde ırk, mezhep bazına dayandırırsak problemin çözümü olmaz. Biz kendi kendimizi yok ederiz; Amerika'nın, İsrail'in, İngiltere'nin, Fransa'nın işini kolaylaştırmış oluruz. Benim gördüğüm bu” ifadelerini kullandı.

“Huzurun ve barışın tesisine önem veririz”

Suriye’nin kan gölüne döndüğünü ve 500-600 bin Suriyelinin hayatını kaybettiğini belirten Karamollaoğlu, “Yeri geldiğinde savaş olabilir ama savaşında bir usulü, hukuku vardır. Ülkeler sadece kendi menfaatlerini gözeterek başkalarının hakkını gasp etmeye kalktıkları zaman zulüm olur. Bugünkü hadiseler nereden baksak elbette üzücüdür. Ama bir yerde bir hadise meydana gelmiş, burada askeri bir müdahale edilmişse biz elbette onun bir an önce tamamlanıp, tekrar kendi memleketimizi dönmesini, huzurun ve barışın tesisine önem veririz" diye konuştu.

“Mutlaka bir aday göstereceğiz”

Şahsi menfaatleri için bölgede bulunan ülkelerin elini çekmeden bölgede huzurun sağlanamayacağını da söyleyen Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstereceklerini de dile getirdi. Karamollaoğlu, "Mutlaka bir aday göstereceğiz, ama samimi olarak inanıyoruz ki bizim adayımız bugünkü şartlarda kazanma ihtimali en yüksek olan aday olacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde mevcut başkan Özay İlhan yeniden seçildi.