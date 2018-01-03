Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanlığı için bir aday çıkaracağız

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Karamollaoğlu, burada yaptığı açıklamada engelli bir seçim sistemine sebep olan ve seçmenin iradesini ve siyasi özgürlüğünü zedeleyen yüzde 10 seçim barajının tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı. Karamollaoğlu, seçime katılma mikanı yakalayan bütün partilerin hazineden kendi paylarını alması gerektiğini kaydederek, partilerin birbirleriyle güç birliği yapabilmesi ve seçimlerde birbirlerine destek verebilmeleri gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığına aday göstermek için gerekli imza sürecinin seçilme hakkını zedelemeyecek ve makul ölçüyü aşmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini de belirten Karamollaoğlu, TBMM içtüzüğünün güçlü ve etkin bir meclis oluşturacak şekilde düzenlenmesinin önemine işaret etti. TBMM’de hükümetin denetlemesinin doğru yapılmadığını savunan Karamollaoğlu, hesapların denetlenmesi için komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, torba yasa uygulamasını da eleştirdi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Karamollaoğlu, KHK’larla ilgili eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açıklamasının hatırlatılması üzerine bunun bir bardak suda fırtına koparmak olduğunu söyleyerek, "Hadise basit, iki tarafta aynı fikirleri ifade ediyor. Eğer bir cumhurbaşkanı endişesini dile getirmişse ’hainlikle’ itham etmek, ona karşı kampanya başlatmayı doğru bulmuyorum" karşılığını verdi.

Karamollaoğlu, Türkiye’de bir kalkışma olacak diye ülkeyi sürekli OHAL’de tutmanın doğru olmadığını söyledi. Başkanlık seçiminde hangi cephede yer alacaklarının sorulması üzerine ise Karamollaoğlu, cepheleşmenin karşısında olduklarını belirterek, herkesin içinde olduğu platformdan yana olduklarını vurguladı. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı için bir aday çıkaracaklarını ifade etti.

Akşener’in SP ve DP ile ittifak yapabilecekleri yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Karamollaoğlu, "Meral Hanım parlamento seçimleri için söylemiştir, onun için de erken" karşılığını verdi.

Milis güç iddialarıyla ilgili ise Karamollaoğlu, "Böyle bir şeyin olmayacağını ümit ediyorum. İktidar partisinin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Böyle bir gelişmeye izin vermeyeceğini ümit ediyorum" diye konuştu.

Başkanlık seçimlerinde ikinci turda kimi destekleyeceklerinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Erken olur. İkinci turda parti liderlerinin tabanlarına hakim olamayacağı kanaatindeyim. Tabanların kendisine göre inisiyatif kullanacaklarını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Karamollaoğlu, 15 Temmuz’da erken seçim olabileceğini ifade ederek, iktidarın çoğunluğu sağlayabileceğini düşünürse bunun mümkün olacağını ifade etti.

Burak Altun