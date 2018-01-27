Karamürsel Yarı Olimpik Spor Salonu yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel’de yarı olimpik spor salonu inşa ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin aynı kategoride üçüncü projesi olan yarı Karamürsel Yarı Olimpik Spor Salonu, ilçede yüzme sporunun gelişmesine katkı sağlayacak. İnşa çalışmaları süren yapının kaba inşaat uygulamaları gerçekleştiriliyor.

18 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen yüzme havuzu toplam 5 bin 346 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Yapı alt zemin kat, zemin kat ve 1 kat şeklinde inşa edilecek. Alt zemin katta bay ve bayan spor salonları, mescit, mekanik ve elektrik teknik odaları ve tuvaletler bulunacak. Üst zemin katta 12,50 metre çarpı 25 metre ebatlarında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 metre çarpı 7 metre çocuk havuzu, kafeterya, soyunma odaları, idari ofisler ve seminer salonu yer alacak. Birinci katta ise spor salonları, 150 kişilik tribün ve tuvaletlerden oluşacak. Metal kenet saç ile çatısı yapılacak olan yapının çevresinde, andazit plaktaş ve bordür malzemeleri kullanılacak.

Murat Kanber

