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Karanlık dünyasını müzikle aydınlatıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin görme engelli vatandaşlar için açtığı bağlama kursuna katılan Nihal Yalçın, yüzde 100 görme engeline rağmen pes etmeden derslerine devam ediyor.

Karanlık dünyasını müzikle aydınlatıyor

31 Ekim 2016 11:27
Karanlık dünyasını müzikle aydınlatıyor - Tıkla İzle

Yapılan yanlış tedavi sonucu 2010 yılında her iki gözünü de tamamen kaybeden Nihal Yalçın, kendi deyimiyle müzikle oyalanmayı tercih etti. Yaşadığı sıkıntılara rağmen hayattan bir an bile olsun kopmayan Yalçın, 3 farklı enstrümanın ardından şimdilerde ise bağlama çalmak için uğraşıyor. Hayat hikayesini paylaşan 33 yaşındaki Yalçın, "Ben sağlıklı bir şekilde dünyaya geldim. 1991-1992 yılları arasında doktor hatası nedeniyle yanlış tedavi oldum. İşitme kaybım oluştu. Ardından 1995 yılında retina yırtılması sonucunda sol gözümü kaybettim. Yüzde 70'lik bir kayıpla Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Tasarımı mezunuyum. 2010 yılında ise tamamen gözlerimi kaybettim. Bizler hayatımızda sürekli zorluk ve sıkıntılar yaşadığımız için normal insanlar gibi bizlerin de rahatlayabileceği bir şeylerin olması gerekiyordu. Ben de kötü alışkanlıklar edinmektense, müzikle kendimi oyalamayı tercih ettim. Orgla başlamıştım ilk olarak. Sonrasında piyano ve gitarla devam ettim. Şimdi de piyano ile devam ediyorum. Yapamadıklarımla değil, yapabildiklerimle var olmaya çalışıyorum" dedi.

"Ritim ve tempolarla anlaşıyoruz"
Tepebaşı Belediyesi bağlama eğitmeni Mehmet Özel ise, öğrencisinin kabiliyetli olduğuna dikkat çekti. Ritim ve tempolarla iletişim kurduklarını belirten Özel, "Vatandaşlarımız kurslar hakkında belediyemizden bilgi alırken, engelli vatandaşlar için kursların olup olmadığını sormuşlar. Beni de Başkanımız Ahmet Ataç bizzat kendisi aradı. Geçen sene görme engelli arkadaşlarımıza gitar kursu da verildi. Bu sene de biz bağlama öğretmeye çalışıyoruz. Ritim ve tempolara anlaşıyoruz. İnşallah derslerimize başladık, kurslarımız bittiğinde de temennimiz bağlamayı öğrenecekler. Nihal Yalçın geçen sene gitar kursuna gelmiş. Gitardan sonra bağlamaya merak salmış. Bize de haber verdiler. Geldik kendisini dinledik. Gerçekten yetenekli bir arkadaşımız. İnşallah kendisine kursumuz bitmeden 10 tane türkü öğretme hedefimiz var" şeklinde konuştu.
Öte yandan engelli vatandaşlar, kendilerine sunulan kurs ortamından dolayı Tepebeşı Belediyesi'nin yetkililerine teşekkür ettiler.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu 
 

Etiketler: Tepebaşı Belediyes


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