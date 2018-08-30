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Karasu’da denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denizin renk değiştirmesi sonucu denize girmek yasaklandı. Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, “Sonuçlar gelene kadar güvenlik tedbirlerimiz devam edecek” dedi.

Karasuda denize girmek yasaklandı

30 Ağustos 2018 20:54

Karasu’da denize giren vatandaşların kusma, bunaltı şikayetiyle hastaneye başvurmalarının ardından durum İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirilmişti. Karasu Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılan inceleme sonucunda denizin renginde değişiklik olması ve vakaların artmaması için denize girilmemesi kararı verildi.

“Tedbirlerimiz devam edecek” 

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu yaptığı açıklamada, “Sahilde vatandaşlar tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı. Suda renk değişikliği meydana gelmiş bu sabah itibariyle Karasu ilçesinde. Özellikle Karasu sahilinin bazı bölümlerinde denizin renk değiştirmesi sonucu hem sahil güvenlik hem Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri geldi ve numune aldı. Vatandaşlarımız sahil güvenlik ekipleri eşliğinde denizden çıkartıldı. Vatandaşlarımızın can güvenliği için bugün denize girilmemesi için önemle yetkililerce belirtildi. Şuanda denize girmek yasak. Sonuçlar gelene kadar güvenlik tedbirlerimiz devam edecek” dedi.

Metin Nişancık
 

 

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