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Karataş'taki yunus ve balinalar koruma altına alınıyor

Adana’nın sahil ilçesi Karataş’ta yepyeni bir proje hayata geçirildi. Merkezi İngiltere’de bulunan Rufford Foundation (Rufford Vakfı) mali desteği ile Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Biyoloğu Vahit Alan tarafından yürütülen proje ile yunus ve balinaların korunması ve anlaşılması hedefleniyor.


07 Şubat 2017 09:29

“Yunus Araştırma ve Koruma Projesi” adıyla yürütülen ve 12 ay sürecek sosyal sorumluluk ve araştırma projesi Karataş kıyılarında yapılan ilk doğa koruma projesi olarak biliniyor. Bu kapsamında tüm arazi çalışmaları Karataşlı gençler tarafından yapılıyor.
Proje ile ilgili bilgiler veren Vahit Alan, Cetacea olarak adlandırılan yunus ve balinaların korunması ve anlaşılması ile fikir bulan bu projenin ülkemiz kıyılarının da yer aldığı Doğu Akdeniz'de yaşayan yunus ve balina türlerinin ekolojileri üzerine bilgi ve ilgiyi arttırmak amacıyla Mart 2016 itibari ile hayata geçtiğini belirtti.

Deniz memelileri tespit edilecek
Geçmişte elde edilen sınırlı bilgi ve tesadüfi gözlemler sayesinde Adana'nın denize açılan penceresi olan Karataş kıyılarının birkaç yunus türüne ev sahipliği yaptığını ortaya koyduklarını ve ayrıca bazı ender görülen balina türlerinin yine bu kıyılarda karaya vurduklarının raporlandığını dile getiren Alan, şunları söyledi:
“Tüm dünyada ilgi çekici ve nadir olarak gözlenen bu canlıların çalışma alanında gözlenebileceği ortaya koymakla birlikte, hala bu türlere ait bilgilere ulaşılamamıştır. Genel bilgiler, insan kullanımının yoğun olduğu (balıkçılık, deniz trafiği ve turizm gibi) kıyı alanlarında yunus türlerine ait bireyler için büyük bir risk oluşturduğu bilinmektedir. Proje ile elde etmeyi amaçladığımız temel soruları sıralayacak olursak; Karataş kıyılarını düzenli olarak kullanan deniz memelileri türlerini tespit etmek. Bu türlere ait popülasyon bilgilerini (sayı, sosyal yapı) belirlemek. Tespit edilecek türler için önemli olan temel bölgeleri belirlemek. Olası tehlikeleri belirlemek ve çözüm önerileri sunmaktır. Belirtilen bu sorular türlerin koruma statülerini belirlenmesi açısından önemli ve gerekliliği bir boşluğu doldurması beklenmektedir. Bu sonuç ise yakın gelecekte hem Karataş'ın denizel ekosisteminin anlaşılmasında hem de en uygun yönetim ve koruma planlarının belirlenmesinde ise hayati bir katkı koyacaktır. Ekolojik ve yönetimsel çıktıların yanında yaşadığımız alanda bizimle birlikte yaşayan herkes için sempatik canlıların en başında olan yunus türleri ve hatta bireyleri bilmek hayat hikayelerini ortaya koymak projenin diğer bir amacıdır.”

Balıkçılarla iletişim güçlendi
Çalışmada bugüne kadar 15 araştırma seferi düzenlendiğini ve sadece Afalina cinsinin gözlendiğini belirten Deniz Biyoloğu Vahit Alan, “En çok 25 bireyden oluşan bir grupla karşılaşıldı ve Karataş'ın özellikle de nehir ağızlarına kıyıya yakın noktalarında dağılım gösterdikleri tespit edildi. Gözlenen gruplarda yavru bireylerin olması alanı beslenme dışında üreme ve yavru eğitimi için kullandıkları fikrini vermektedir. Çalışmada yerel paydaşlarla iletişim sağlanmasının yanı sıra balıkçılarla olan iletişimin de güçlenmesini sağladı. İlerleyen dönemlerde arazi çalışmalarının yanı sıra denizel değerlerin korunmasına yönelik eğitim faaliyetleri de Karataş'ta yürütülecek” dedi. 

Etiketler: balık, yunus


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