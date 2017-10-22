Karatay: 'Zeytin ömrü uzatıyor'

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Zeytin ve Zeytinyağı Festivali düzenlendi. Festivale katılan Prof. Dr. Canan Karatay, Tacettin Sürmeli Parkı’ndaki Atatürk anıtına zeytin dallarından yapılan çelenk sunuldu. Ardından festival, kortej yürüyüşü ile devam etti. Kortej yürüyüşü Kuseyri Çiftliği’nde son buldu.

Kuseyri Çiftliği’ndeki programda katılımcılar tarafından sezonun ilk zeytini hasadı yapıldı. Daha sonra katılımcıların adları verilen zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Türkiye’deki her 10 zeytin ağacından 4 tanesinin Altınözü ilçesinden olduğunu söyledi.

Uygur, bugün Türkiye’deki her 10 zeytin ağacından 4 tanesinin Altınözü ilçesinde olduğunu belirterek, "Altınözü Hatay’daki zeytin varlığının yaklaşık yüzde 35’ine sahip. Biz özellikle Altınözü zeytinini ve zeytinyağını ülke içerisinde bilinirliğini sağlamak için festival düzenlemeye karar verdik. Ve Altınözümüzün marka yüzüne de bir marka yüz gerekiyordu bizde Türkiye’de zeytin dostu denildiğinde akla gelen Canan Karatay hocamızı da zeytinin marka yüzü seçtik” dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi ise hükümet olarak 11 ili kapsayan Zeytincilik Araştırma Komisyonu’nun Altınözü'nde kurulacağını kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağının ülke dışında tanıtılması gerektiğini belirten Şanverdi, “Altınözü ilçemiz için ezber bozan festival oldu. Zeytinciliğin artık Hatay’daki yurdu olmasına rağmen bu zeytinyağını ve zeytinciliği Altınözü ilçemizin dışına çıkartamadık. İnşallah bu tür aktivitelerle bunu artık Hatay dışına, ülke geneline uluslararası arena da Altınözü’nü inşallah duyuracağız" dedi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ise, zeytinin altın olduğunu, Altınözü’nün de altının özü olduğunu ifade etti.

Altınözü’nde yetişen zeytinler ve zeytin sularının hayatı ve ömrü uzattığını söyleyen Prof. Dr. Karatay, “Zeytin altındır, buranın adı Altınözü, altının özü. Zeytinyağı’da zeytin suyudur. Hatta altınla alakası yok. Altından daha önemlidir zeytin. Çünkü altın için insanlar birbirini boğazlıyor. Ama Altınözü’nde yetişen zeytinler ve zeytin suları hayatı ve ömrü uzatıyor. Onun için ben bir sağlıkçı olarak bir kalp profesörü olarak iç hastalıkları profesörü olarak bu altın suyunun mutlaka kullanılması lazım, içilmesi lazım diyorum. Hangi hastalıkları önlediğini Hipokrat söylüyor Milattan Önce beşinci yüzyılda. Onun için Altınözü'nde yetişen çok önemli tipteki zeytinlerin çok önemli olduğunu biliyorum. Bu da senelerce örtbas edildi. Kimseye söylenmedi. Bu suç İki üç zeytin yiyin diyetisyenlerindir. Hiç kusura bakmasınlar. Vekilim kahvaltı yapmadan gelmiş, halbu ki sabah bir fincan zeytinyağı içseydi bu kadar yorulmazdı” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hasat edilen zeytinler zeytin sıkma makinesinden geçirildikten sonra elde edilen zeytinyağları katılımcılara tattırıldı.

Fokaçlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Zeytin Müzesi'nin de açılışı yapıldı.

Açılış töreninin ardından müzeyi gezildi, Zeytindalı Korosu konser verdi.

Satuk Buğra Güney - Adem Karagöz

