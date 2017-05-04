Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na hızlı başladı

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın ilk gününde Türk karatecilerin başarılı performansları sürüyor. Akşam seansında tatamiye çıkan sporculardan +68 kiloda Meltem Hocaoğlu, 84 kiloda Uğur Aktaş ve +84 kiloda da Enes Erkan finale kalmayı başardı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda devam eden ferdi kumite elemelerinde kadınlarda 68 ve +68, erkeklerde de 84 ve +84 kilo mücadeleleri tamamlandı.

Son Avrupa şampiyonu unvanıyla 84 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, ilk mücadelesinde, 2015 yılında İstanbul’da Avrupa şampiyonu olan İtalyan Nello Maestri’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Çeyrek finalde Hollandalı Timothy Petersen’ı 4-0’la geçen 21 yaşındaki milli sporcu, 2014 Dünya üçüncüsü Alman Noah Bitsch’e karşı verdiği yarı final mücadelesini hakem kararıyla 5-0 kazanarak finale yükseldi. Milli sporcu, 6 Mayıs Cumartesi günü yapılacak finallerde Makedon Berat Jakupi’ye karşı altın madalya mücadelesi verecek.

Kariyerinde iki dünya şampiyonluğu bulunan Enes Erkan, +84 kilodaki performansını final ile taçlandırdı. İlk turda Ukraynalı Yaroslav Horuna’yı 4-0’la geçen Erkan, 2015 yılında İstanbul’daki Avrupa Şampiyonası finalinde kaybettiği Sırp Slobodan Bitevic’e karşı verdiği ikinci tur mücadelesini 3-1’le geçti. Çeyrek finalde Makedon Zharko Arsovski’yi 1-0 yenen milli sporcu, Macar Daniel Molnar’a karşısında da 2-0’lık sonuçla kazanarak adını finale yazdırdı. Kariyerinin dördüncü Avrupa Büyükler Şampiyonası finaline çıkacak Enes Erkan, 6 Mayıs Pazar günü, İtalyan Simone Marino karşısında şampiyonluk arayacak.

2015 yılında İstanbul’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Meltem Hocaoğlu, Kocaeli’de de finale yükselmeyi başardı. kadınlarda finale çıkan ilk sporcu olan Meltem, ilk turda Sloven Kaja Budic ile ikinci turda İsveçli Hana Antunovic’i hakem kararlarıyla geçti. Çeyrek finalde Bosnalı Mirnesa Bektaş’ı 1-0 yenen 25 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde Ukraynalı Anastasiya Stepashko’yu da 1-0’lık skorla saf dışı bırakarak finale yükseldi. Meltem Hocaoğlu, 6 Mayıs Pazar günü finalde Fransız Anne Laure Florentin ile karşılaşacak.