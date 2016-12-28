Bartın Üniversitesi tarafından “Yeni Anayasa Süreci ve Başkanlık Sistemi” konulu bir konferans düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, millet iradesinin yansıtıldığı bir anayasa yapılması gerektiğini söyledi. Rektör Kaplan, “Anayasalar milletlerin temel metinleridir. O bakımdan bugün içine girdiğimiz süreç tarihi ve önemli bir süreçtir. Anayasalar bugüne kadar hazırlanması da uygulamaya girmesi de sorunlu zamanlarda olmuştur. Bu sıkıntıların ortadan kaldırılması noktasında millet iradesi ne kadar anayasaya yansıtılırsa o kadar kolay olacaktır” dedi.

“Şu anki anayasamız halk iradesiyle hazırlanmadı”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, “Yeni Anayasa Süreci ve Başkanlık Sistemi” konulu bir konuşma yaptı. Karatepe mevcut anayasanın meşru olmayan iktidarlar tarafından oluşturulduğunu kaydederek, “1961 anayasası bir ara rejim döneminde hazırlanıyor. Olağanüstü halde hazırlanıyor. Arkasından 1961’den 1980’e geldiğimizde ülkemizde bir ara rejim daha yaşıyor. Demokratik yolla seçilip iş başına gelmeyen bir meclis hazırlıyor. Anayasayı hazırlayan meclislere biz kurucu meclis diyoruz. Gerek 1961 gerekse 1982 anayasalarının kurucu iktidarları demokratik değildir. Yani halk iradesini temsil etmiyor. Bu anayasalar bu şekliyle gitmiyor zaten 1982’de yürürlüğe giren bu anayasalar 1986’da değiştirilmeye başlanıyor. 1986’da merhum Kenan Evren cumhurbaşkanımızdı. Onun liderliğinde bu anayasa yapılmış ve yine o baştayken değişmeye başlamıştır” diye konuştu.

“Parlamenter sistemde cumhurbaşkanı sembolik lider”

Karatepe, parlamenter sistem ile cumhurbaşkanlığının törensel nitelikten öteye geçemeyen sembolik bir makam olduğunu ifade ederek, “Parlamenter sistem demek hükümetin parlamentodan çıkması demektir. Hükümet parlamentodan çıkıyor, parlamentodan güvenoyu alıyor, parlamento görevlendiriyor bir bakıma. İngiltere, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç krallıkla idare edilir ve monarşidir. Bir seçimlik hükümet vardır, bir de soydan gelen krallık vardır. Ancak seçilmiş hükümet bütün yürütmenin hükümlülüğünü üstüne alır, krallar ise semboliktir, tören yaparlar sadece. Bir ülke parlamenter sistem ile yönetilmiyorsa oranın cumhurbaşkanı da törenseldir” şeklinde konuştu.

“İki parti yeni anayasa sürecinde etkin”

Yürütülen yeni anayasa çalışmaları hakkında da bilgi veren Karatepe, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Başkanlık sistemine destek vereceklerini söyledi. Ve Sayın Başbakanla yaptıkları görüşmede kendisine hem geniş kapsamlı hem de dar kapsamlı değişiklik gösterildiğinde kendisinin dar kapsamlı değişiklikten yana olduğunu söyledi. Hatta bunu merdiven sistemine göre daha dar kapsamlı istediklerini söyledi. Ve kendilerine verdiğimiz 22 maddeyi görüşüp, bize 12 madde ile geldiler. 'Bu 12 madde yeter' dedi. Bundan sonra iki parti arasındaki görüşmede bir kısmı bizim teklif ettiklerimizden çıktı. Bunun yerine MHP’nin teklif ettiği diğer maddeler eklendi. Sonuç olarak yine 22 maddelik bir teklif ortaya çıktı” dedi.

Etkinlik sonunda Karatepe, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Akif Yaman - Mustafa Kurt



