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Karaya oturan gemi mahkeme kararını bekliyor

Samsun'da geçen yıl fırtına nedeniyle karaya oturduktan sonra kurtarılarak limana çekilen kuru yük gemisinin ihalesinin yapıldığı ve Yargıtay kararını beklediği bildirildi.

Karaya oturan gemi mahkeme kararını bekliyor

04 Ağustos 2017 17:05

14 Ağustos 2016 tarihinde Samsun açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan, kurtarılarak Samsun Limanı’na çekilen "Tokay Akar" isimli 2 bin 725 grostonluk kuru yük gemisinin sahibinin, geminin ihaleyle satışa sunulduğu fiyatı az bulunca temyiz için Yargıtay’a başvurduğu öğrenildi.

Samsun Liman Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 84 metre uzunluğundaki "Tokay Akar" isimli kargo gemisi, 2. İcra Müdürlüğünün belirlediği tarih doğrultusunda ihaleyle satışa çıkarılarak yeni sahibini bekledi. Ancak yapılan ihalede geminin ucuz fiyata satıldığını düşünen gemi sahibi temyiz için Yargıtay’a başvurunca, işlemler uzadı.

Samsun Liman Başkanlığı yetkilileri, "Geminin ihaleyle ucuza satıldığı gerekçesiyle, geminin sahibi dava açtı. Ancak davayı kaybetmesi üzerine temyiz için Yargıtay’a başvurdu. Şimdi Yargıtay’ın kararı bekleniyor. Eğer Yargıtay’dan geminin ihalede sunulan rakamla satışının normal olduğuna yönelik karar çıkarsa, gemiyi alan şahıs bakanlıktan izin alarak, ya gemiyi parçalayarak ya da bütün haliyle buradan götürecek. Kararın açıklanmasını bekliyoruz. Geminin içinde yakıt falan yok. Halatlarla kayalara bağlanmış vaziyette bekliyor" açıklamasında bulundu.

Gemi, Samsun Limanı Sanayi Rıhtımında yarı yatık vaziyette ihalenin sonuçlanmasını bekliyor. 

Kenan Akyüz

Etiketler: Samsun


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