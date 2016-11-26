Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu’ndan yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmek isteyen kaçakların bindiği tekne deniz ortasından motor arızası verdi. Sürüklenmeye başlayan tekne karaya oturdu. Tekneyi inceleyen Sahil Güvenlik ekipleri 86 Suriye ve 2 Sri Lanka uyruklu olmak üzere toplam 88 kaçak göçmen yakaladı. Sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Sahil güvenlikte işlemleri tamamlanan kaçaklar Bodrum Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekiplerine teslim edildi.