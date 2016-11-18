Snorefiks Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karayel, horlamaya çözüm getirmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Karayel, uyku apnesinin başlıca nedeni olan horlamaya karşı geliştirdikleri horlama önleyici çene kayışı ile çoğu insana yardımcı olmak istediklerini dile getirdi. Karayel, “Uyku apnesi uykuda solunumun durmasıdır en az 10 saniye solunum durur. Boğaz ve genizin yapısal durumu hem ileri düzeyde horlamaya hem de uyku apnesine neden olur. Uyku apnesi olan insanlar gece ne kadar uyursa uyusun yine de dinlenmiş ve yenilenmiş uyanmaz. Bu da gün boyu uyuklamaya ve baş ağrısına neden olur. Üstelik zamanla depresyondan tut kalp hastalığına kadar ciddi hastalıklara yol açar bu” dedi.

Ünlü karakter oyuncusu Cemal Döker de bu hastalıktan muzdarip kişiler arasında yer alıyor. Yaşadığı sağlık sorununu anlatan Döker: “Uyku apnesi hastalığıyla tanıştığım zaman yaptığım araştırmalara göre basit bir çene kayışı kullanarak horlamayı önleyebileceğimi keşfettim” dedi. Hastalığını öğrendikten sonra detaylı bir araştırmaya giriştiğini belirten Döker, “Basit bir çene kayışı kullanarak horlama sorununu önleyebileceğini keşfettim. Genel olarak horlama gece uyurken çenenin gevşeyerek ağzın açılması ile yumuşak genzin ve küçük dilin hava girişi ile titremesi sonucu oluşuyor. Burundan nefes alınması tüm bu olumsuzluklara karşı bir koruma sağlıyor. Çene kayışı, çenenin uyku esnasında açılmasına engel olarak burundan nefes almayı teşvik ediyor ve düzenli kullanım ile vücut burundan nefes almayı öğreniyor” şeklinde konuştu.