Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın göreve gelmesiyle birlikte bölgede ciddi manada çalışmalar hız kazanırken, bunların etkisini de görmek mümkün oldu.

Kars'ta bulunan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’ndeki trafik atölyelerde fire saç ve fire reflektörlerle "sıfır" maliyetle yapılan ışıklı reflektörlü plakalar sürücülere uyarıcı etki sunuyor.

Kars-Karakurt yolunda yaklaşık 5 bin adet reflektörlü plaka montajlanırken, Kars genelinde ise 15 bine yakın reflektörlü plaka montajı ekipler tarafından yollara montajlandı. Ayrıca Erzurum sınırından girişte Kars yollarının daha da güzelleştiği gözlemlendi.

Karayollarında can ve mal güvenliğini aza indirgeme amacıyla montajlanan ışıklı reflektörlü plakaların takıldığı yerlerde yapılan incelme ve çalışmalarda kaza oranlarında ciddi azalmalar gözlemlendi.

Karayollarında yapılan çalışmalarda atık olan saçları değerlendirilen ekipler, kış boyunca hazırlanan ışıklı reflektörlü plaklar yaz aylarında ise hazır hale gelip yollardaki yerini alıyor.

Yollarda farkındalık ve sürücüleri uyarma amacıyla montajlanan ışıklı reflektörlü plakalar hem can güvenliğini sağlarken hem de akşam saatlerinde güzel manzara oluşturuyor.

Durumdan oldukça memnun gözüken sürücüler ve vatandaşlar yolların daha da güzelleştiğini ve bunun yanı sıra da daha güvenli hale geldiğini ifade ettiler.

Vatandaşlar ve sürücüler çalışmalardan dolayı Karayolları 18. Bölge Müdürü Yener Birliker'e, karayolları trafik güvenliği ekiplerine ve tüm çalışanlarına teşekkür ederek, çalışmaların aynı şekilde devam etmesi temennisinde bulundu.

