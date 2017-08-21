Karayolları işçisi, içinde 10 bin liralık eşya bulunan çantayı sahibine teslim etti

Cide’de Karayollarında işçi olarak çalışan Erdal Daş, Cide’nin Nasuh Mahallesi Manzara Tepesinde işe giderken çanta buldu. Çantanın içerisini açan Erdal Daş, içerisinde değerli eşyaların bulunduğunu fark etti. Çantayı yanına alan Erdal Daş, bir süre çantanın sahibini aradı. Sahibini bulamayınca Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek çantayı polis ekiplerine teslim etti.

Polis ekipleri, çantanın sahibini ararken çantasını kaybeden Numan Olgun, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusuna gitti. Bu esnada polis ekiplerinden çantasının bulunduğunu öğrenen Numan Olgun, büyük mutluluk yaşadı. Bunun üzerine çantanın sahibi Numan Olgun, teşekkür etmek için Karayollarında çalışan 34 yaşındaki Erdal Daş’a ulaştı. Erdal Daş ile görüşen Numan Olgun, çantayı kendisine ulaştırdığı için teşekkür etti.

İstanbul’da ikamet eden ve tatil için memleketi Cide’ye gelen Numan Olgun (43), Cide İlçe Emniyet Müdürlüğünden çantasını eksiksiz teslim aldığını belirterek, teşekkür etmek için emniyet müdürlüğünden Erdal Daş’a ulaştığını kaydetti. Erdal Daş’a çanta karşılığında bir takım hediye ve para teklifinde bulunduğunu söyleyen Numan Olgun, Erdal Daş’ın bu teklifi kabul etmemesinden ötürü ayrı duygulandığını ve kendisiyle dost olduklarını anlattı.

“Çantama kavuştuğum için çok mutlu oldum”

Çantasına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Numan Olgun, “Gururluyum, onur duydum. Çünkü bu memleketinin bir insanı, içerisinde çok değerli eşyalar olan ve yaklaşık 9-10 bin lirayı bulan maddi değeri olan ancak benim için manevi değeri daha yüksek olan içeresindeki değerli eşyaların bulunduğu çantayı bana getirdi. Bunlara kavuştuğum için çok mutluyum. Asıl mutluluk sebebim, çantaya kavuşmak değil. Çantayı kaybettiğim yerden bulup emniyet teşkilatına teslim eden kişiye karşı oldu. Memleketimizde, yurdumuzda böyle insanların olduğunu bilmek ahlak ve erdem sahibi insanların olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Bu sebeple çantanın bana ulaşmasına vesile olan kişiye emniyet vasıtasıyla ulaşmaya çalıştım. Emniyet yetkilileri, ilk başta çantayı bulan kişinin iletişim bilgilerini bana vermek istemediler. Fakat emniyet yetkililerine çantayı bulan kişiyi onure etmek istediğime belirttiğimde iletişim bilgilerini verdiler. Kendisine de ulaştım. Kendisine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Yurdumuzda, memleketimizde böyle insanların olduğunu bilmek beni çok büyük gururlandırdı” dedi.

“Bir dostla vakit geçirmek paradan puldan çok daha önemli”

Çantayı bulan kişiyi maddi olarak onurlandırmak istediğini fakat bunu kabul etmediğini söyleyen Olgun, “Çantayı bulan kardeşime bir ödül teklif ettim. Onu ödüllendirmek istediğimi belirttim. Fakat kabul etmedi. Bu hareketi bir karşılık bekleyerek veya bir maddi menfaat umarak yapmadığını belirtti. Bende böylelikle böyle bir iyi insanla tanışma fırsatını buldum. O zaman dost olalım dedim. Her zaman görüşmek istediğimi söyledim. Bir dostla vakit geçirmek paradan puldan çok daha önemli, kendisine tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çantayı unutan kişi için değerli olduğunu farkındaydım”

Cide’de Karayollarında çalıştığını belirten Erdal Daş ise, “Sabah işe giderken yolun kenarında bir çanta fark ettim. Çantanın içerisine baktığımda çok değerli eşyalar olduğunu gördüm. Çantanın içerisindeki eşyalardan telefonu şarja takarak çantanın sahibinin aramasını bekledim. Çantanın içerisindeki eşyalar belki benim için önemli olmayabilir ama çantayı unutan kişi için değerli olduğunu farkındaydım. Çantanın sahibine ulaşamadım. İşyerime giderek müdür beyden izin aldım. Çantayı, ardından Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürerek teslim ettim. Çantayı belki de benden başka birisi bulsaydı telefonları kullanabilirdi. Çantayı sahibine vermeyebilirdi” şeklinde konuştu.

“Sizin kendi alın terinizle alınmayan bir şeyi benimsemeyin”

“Size ait olmayan, sizin kendi alın terinizle alınmayan bir şeyi benimsemeyin” diyen Daş, “Kendi zimmetinize geçirmeye çalışmayın. Tam tersi sahibini bulmayan çalışın. Çünkü o çantayı sizde unutabilirsiniz veya bende unutabilirdim. O kişi için belki çok zor durumdu. Çantayı bulduğunda çok sevindi, çok memnun kaldı. Beni tebrik etti. Bana bir takım şeyler sundu. Ama ben bunu kabul etmedi. Sonuçta ben, insani görevimi yaptım. Benim yerinde kim olursa olsun bunu yapardı. Sizlere tavsiyem bir yerde bir şey bulduğunuz zaman size ait olmayan bir şeyi sahibine ulaştıramayınca en yakın karakola giderek sahibine ulaştırmaya çalışın” ifadelerini kullandı.

“Yaptığım hareketle örnek olmak istedim”

Bundan birkaç yıl öncede yine aynı şekilde sahil yolunda yürürken yaprakların arasında bir cüzdan bulduğunu anlatan Daş, “Cüzdanın içerisinde bir miktar para vardı. Ben, o cüzdanı yine aynı şekilde polis merkezine giderek teslim ettim. Sahibi bir süre sonra bulundu. Sahibi, gelip beni buldu. Bana minnettar olduğunu söyledi. O da bana teşekkür etmek için bana bir takım tekliflerde bulundu. Ben yine kabul etmedim. Çünkü örnek olmak istedim. Benimde olabilir cüzdanım, belki de o kişinin o gün aldığı maaşıydı. Belki de birisine verecekti. Belki de bir yere borcu vardı. O kişi gerçekten çok memnun oldu”

Olgun ile Daş, bir süre sohbet ederek yürüyüş yaptılar.

Mehmet Salman

