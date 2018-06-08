Diğer
Kategoriler

Karayolu karpuz tarlasına döndü!

Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 karayolunda bir araçtan dökülen onlarca karpuz, yolu adeta karpuz tarlasına döndürdü. Yol, karpuzların kepçe yardımıyla temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Karayolu karpuz tarlasına döndü!

08 Haziran 2018 10:14

Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Gültepe kavşağı yakınlarında bir araçtan dökülen karpuzlar, yolu karpuz tarlasına döndürürken, trafik akışının aksamasına neden oldu. Yola dökülen ve parçalanan karpuzlar nedeniyle yolun sağ şeridi kaza ihtimaline karşı trafik ekiplerince kapatıldı. Trafik ise uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. 

Yolun temizlenmesi için gelen görevliler ellerindeki küreklerle parçalanan karpuzları yol kenarına atmaya çalıştı. Yol, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesiyle temizlendi. Kepçenin karpuzları toplayıp kamyonete atmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.  

Arif Kaplan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç