Olay, Denizli-Aydın Karayolu Beylerbeyi Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli-Aydın karayolu Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi köyü kavşağında saat 20.00 sularında vatandaşlar bir erkek cesedi buldu. Vatandaşların durumu hemen Jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine jandarma, olay yeri inceleme, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ile savcı sevk edildi. Savcının yaptığı incelemelerde, cesedin İstanbul nüfusuna kayıtlı, 45 yaşındaki Yücel Faruk Sönmez’e ait olduğu tespit edildi. Araçtan atıldığı tahmin edilen Sönmez’in yaklaşık 10 yıldır ailesi ile irtibatının olmadığı ileri sürüldü.

Yapılan incelemelerin ardından 45 yaşındaki Sönmez’in cesedi otopsi yapılmak üzere, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu