Edinilen bilgiye göre, Düzce ile Akçakoca’yı birbirine bağlayan karayolunda seyreden Okan A. idaresindeki 59 DG 216 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak makasladı. Arkadan gelen otomobiller ise duramayınca kaza yaptı.

Araçların kayma anı kamerada

Kazaların ardından Düzce-Akçakoca yolu trafiğe kapandı. Kazaları fark etmeyen bazı araçlar ani fren yapınca kaydı. Araçların kayma anı İHA kameralarına saniye saniye yansıdı. Bazı araçlar ise güçlükle durabildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, yolda önlem alınca olası bir facianın önüne geçildi. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan yol, TIR'ın iş makinesiyle kaldırılmasının ardından açıldı. Olay yerine sevk edilen Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bazı sürücüler yola mazot döküldüğünü ileri sürdü.

Ali Yıldız - İsmail Gündüz



