Karayolundan tren geçti

TCDD deposunda 30 yıldır atıl olarak bekleyen yolcu trenine ait vagon, Gaziantep'te yaklaşık 45 kilometre tır dorsesinde taşındı. Gemi ve yat taşıyan vinçler yardımıyla havaya kaldırılan 40 ton ağırlığındaki vagon, tır dorsesine konuldu. 30 metre uzunluğundaki vagon, polis eskortluğunda Forum Gaziantep AVM'ye taşındı.

Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği vagon dakikalarca karayolunde seyretti. Vagon yine vinç yardımıyla dorseden indirilirken, 18 kişilik ekiple özel olarak hazırlanan yeni yerine yerleştirildi.

1978 yılında üretilen vagon 10 yıl boyuncu yolcu taşımacılığının ardından terk edildiği atıl halinden 30 yıl sonra kurtarıldı. Önceden içerisindeki koltuklarda yolcu taşıyan vagonun şimdi ise içerisine yerleştirilen raflarda indirimli ürünlerle AVM müşterilerine hizmet verecek.

Serhat Demir - Abdülkadir Güneş

