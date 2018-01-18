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Karayolunun 10 metre üzerinde yürekleri ağızlara getirdiler

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, D-100 karayolu üzerinde hiç bir güvenlik önlemi almadan plaka tanıma sistemi montajı yapan işçiler, kazaya davetiye çıkardı.

Karayolunun 10 metre üzerinde yürekleri ağızlara getirdiler

18 Ocak 2018 11:14
Karayolunun 10 metre üzerinde yürekleri ağızlara getirdiler - Tıkla İzle


--Erenler ilçesi D-100 karayolu Pekşenler mevkiinde, karayolunun yaklaşık 10 metre üzerinde bulunan plaka tanıma sistemi iskeleti üzerinde kablo ve kamera montajı yapan işçiler, 10 metre yüksekliğe, asfalt zemine ve akan trafiğe rağmen hiç bir güvenlik önlemi almadan çalışarak yürekleri ağızlara getirdi. En küçük bir dikkatsizlikte karayoluna düşmeleri, hem kendileri hem de sürücüler için felakete neden olacağı gerçeğini göz ardı ederek sistem iskeleti üzerinde rahat tavırlarla kablo döşeyen işçilerin soğuk kanlı hareketleri dikkat çekti. Yürekleri ağızlara getiren o anlar, saniye saniye kameralara yansıdı. 

Mustafa Özdemir

Etiketler: karayolu, sakarya

 

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