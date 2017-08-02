Karayolunun kenarında şifa arıyorlar

Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde yol kenarında bulunan Ilıksu Kaplıcası, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Çevresinde herhangi bir tesis bulunmayan halka açık kaplıcaya girenler, çeşitli eklem ve bel ağrılarına şifa arıyor. Yöre insanlarının yanında çevre ilçe ve beldelerden gelenler de kaplıcada yüzüyor.



Suya girenlerin yanında çocuklar ve gençler de kaplıcada yüzerek vakit geçiriyor. Vatandaşlar, dışarıda kendiliğinden oluşan havuza atlayarak suyun keyfini çıkarıyor. İl Özel İdaresi'nin yatırım programında yer aldığı öğrenilen Ilıksu Kaplıcası'ndaki su sıcaklığının ise 27 derece olduğu belirtildi. Kaplıcanın eski özelliğinin olmadığını öne süren Temindar Efe, kaplıcayı ziyaret edenlerin de çöplerini bıraktığını söyledi. Kaplıcanın bir çok hastalığa faydası olduğunu ifade eden Efe, "Geçmişte burasının suyu sıcaktı ve daha faydalıydı. Gelen giden buraya çöpünü bırakıyor. Kimse temizlemiyor. Buranın eski düzeni bozuluyor. Şifalı su burası. Genellikle ekzema, romatizma gibi cilt hastalıklarına da iyi geliyor. Sağlık açısından bir çok faydası var. Burayla yetkililer ilgilenip kaynağını da yeniden açarsa daha fazla ilgi görür. Buradan karayolu geçiyor. Sakat durum var. Önce önlem alınması gerekiyor. Burada karayolundan yayan geliyorlar" diye konuştu.



İstanbul'da yaşadığını anlatan 47 yaşındaki Şenol Efe, memleketine geldiğinde sıklıkla kaplıcayı tercih ettiğini belirtti. Suyun şifa dağıttığını dile getiren Efe, "Çocuklarımızı getirdik. Burası bildiğiniz gibi şifalı su. Bizim köyümüze ait. Eğleniyoruz, güzel. Deniz bugün dalgalı olduğu için biz de burayı seçtik. Burası daha güzel. Sık sık geliriz. Zaten çocukluğumuz burada geçti. Yol kenarında olması biraz tehlikeli. Koruma yok. Araçlar geçiyor ama bence tehlikeli. Su çok sıcak. Herkese tavsiye edebilirim. Bir de vücuttaki yaralara da iyi geliyor. Çok güzel. Şifalı su gerçekten öyle, çocuklar da eğleniyor" şeklinde konuştu.



Vatandaşlar, kaplıcada vakit geçirirken tesise dönüştürülmesi için de yetkililere çağrıda bulundular.

Onur Altındağ - Ahmet Hamzaçebi