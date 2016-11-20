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Karbon peeling ile lekelere son

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, leke tedavisinde kullanılan karbon peelingin gözenekleri küçülten, cildi aydınlatan ve gençleştiren bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.


20 Kasım 2016 11:13

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, karbon peeling yöntemi hakkında bilgi verdi. Karbon peelingin gözenekleri küçülten, cildi aydınlatan ve gençleştiren bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Güngen, "Ayrıca açık renkli ince tüylerin giderilmesinde etkili bir yöntemdir. Karbon peeling lazerle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Cilt yenileyen ve leke tedavisinde kullanılan Q-switched Nd: YAG lazer, karbon solüsyonu ile birlikte kullanılmaktadır. Lazer uygulamadan önce lazerin renk konusundaki etkinliğini arttırmak için cildin yüzeyine karbon solüsyonu sürülür. Ciltte 15-20 dakika bekletilen karbon gözenekler tarafından emilir. Böylece ciltte ve gözeneklerin içinde renk artışı gerçekleşmiş olur. Ciltte ve gözeneklerin içinde daha fazla renk maddesi girdiği için lazer işlemi daha fazla etkili olmaktadır" dedi.

Karbon peeling uygulamasının 30 dakika sürdüğünü kaydeden Güngen, "Öncelikle cilt yüzeyi özel olarak hazırlanmış karbon krem ile kapatılır ve 5-10 dakika bekletilir. Bu kreminin özelliği çok küçük partiküllerden oluşan bir yapıda ve kolaylıkla buharlaşabilme yeteneğine sahip olmasıdır. Ayrıca cildi yakmayacak düzeyde bir krem karışımıyla uygun hale getirilen karbon kreminin derinin hassasiyetini ve emilimi arttırma özelliği de vardır. Karbon krem kuruduktan sonra spektra lazer atışlarıyla ısınan karbon partikülleri cilt gözeneklerine gönderilir. Amaç cilde gençliğini veren kolajen hücrelerini tetiklemektir. Artan kolajen üretimiyle cilt canlanır" şeklinde konuştu.
 

Etiketler: karbon peeling


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