Karbonat doğal peelingtir

Cildi ölü hücrelerden arındırma işlemine peeling denir. Karbonat antiseptik içeriğiyle en güçlü peelinglerdendir. 2 tatlı kaşığı karbonatla 1 tatlı kaşığı suyu karıştırıp kalın bir karışım elde edin. Bu karışımı yüzünüze sürüp kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra suyla yıkayın. Haftada bir kez bu işleme devam edin.

Siyah noktaları geçirir

Karbonat antiseptik, anti-inflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde siyah noktalardan kurtulmakta çok etkilidir. 1 tatlı kaşığı karbonata biraz su ekleyip hamur kıvamına getirin. Bunu siyah nokta olan yerlere sürüp 2-3 dakika bekleyin. Ardında yine 2-3 dakika boyunca cildinize hafifçe masaj yapın. Karbonat, doğal peeling olduğundan ciltteki ölü hücrelerin, siyah noktaların ve kirin giderilmesine yardımcı olur.