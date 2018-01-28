Karbonmonoksit gazından Iraklı 10 kişi zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 605 Sokak içerisinde bulunan bir ikamette yaşayan ve sobanın bulunduğu odada 16 kişinin uyuduğu Iraklı aileden 10’u sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlenerek fenalaşan Iraklı aile, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Aralarında çocuklarında bulunduğu 10 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Iraklı, Mine Hasan, İkbal Ali, Keltim Cesim, Mustafa Necat, Muhammed Necat, Abdulsamed Musatafa, Yusuf Mustafa, Nur Velid, Necat Ahmet ve Metin Hasan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

10 kişinin zehirlendiğini belirten Iraklı Ertem Mustafa, “Hepsi birden hastalanmış, ateşleri çıkmış. Bunlar sobadan zehirlenmişler” dedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir