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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

14 Aralık 2016 11:00

Olay Çerkezköy’e bağlı İstasyon Mahallesi Ergin Sokak’ta bir evde meydana geldi. İddiaya göre, sabah çocuklar okula gitmeyince şüphelenerek gece işe giden baba Mehmet P.'yi telefonla arayan komşuları, eşini aradıklarını fakat cevap alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan baba Mehmet P., işten çıkarak evine gitti. Kapıyı açtığında içerisinin dumanla kaplandığını gören baba, hemen evin camlarını açarak havalandırmaya çalıştı. Karşılaştığı manzara karşısında şok geçiren baba Mehmet P., 112 sağlık ekiplerine haber verdi. 

Sobadan çıkan dumandan etkilenen 34 yaşındaki anne Tülay P., 14 yaşındaki Duygu P., 12 yaşındaki Ferhat F. P. ve henüz 7 aylık olan Murat B. P. kısa sürede olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 6 yaşındaki Fadime N.P. ise ambulansla Özel İrmet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve 7 aylık bebeği de Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Özel İrmet Hastanesine sevk edilirken, 14 yaşındaki Duygu P. ve 12 yaşındaki kardeşi Ferhat F. P. ise yoğun bakıma alındı. 

6 yaşındaki Fadime N.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
 

Ahmet Kardeş
TEKİRDAĞ  


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