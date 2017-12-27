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Karbonmonoksit gazından zehirlenen genç hayatını kaybetti

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 18 yaşındaki genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen genç hayatını kaybetti

27 Aralık 2017 13:57

Olay, Ege Mahallesi Murat Caddesi'nde bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Fahrettin K. (47), eşi Seniha, çocukları Onur (18), Muhammet Ali (16) ve Fevzi K. (27), dün gece yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Sabah erken saatlerde işe gitmek için uyanan Fevzi K., ortamdaki gazı fark etmesi ve yaşadığı baş dönmesi üzerine zehirlendiklerini anlayarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen sağlık ekipleri gazdan etkilenen aile bireylerini Manisa’daki çeşitli hastanelere kaldırdı. Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan 18 yaşındaki Onur K., doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, diğer aile bireylerinin tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: karbonmonoksit gazı, manisa, zehirlenme

 

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