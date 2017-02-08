Olay, saat: 23.50 sıralarında merkez Rızaiye Mahallesi Mehmetcik Sokak’ta bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Evde yalnız olan Hanım Evser, sobaya yaktıktan bir süre sonra uyuya kaldı. Üst kattaki kayınbabası, gelinini telefonla arayıp ulaşamayınca aşağı inerek kapıyı çaldı. Kadının yanıt vermemesi üzerine camdan bakan ve odanın dumanla kaplı olduğu gören kayınbaba, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Tekrar eve çıkan ve yedek anahtarı alarak aşağı inen kayınbaba kapıyı açtığı sırada sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Yerde hareketsiz yatan kadına ulaşan sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen Evser'i dışarı çıkararak ambulansa aldı.Baygın olan kadın Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazının çıkması için evi havalandırırken, polis de olay yerinde inceleme yaptı.

Kamil Cankılıç