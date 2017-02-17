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Karbonmonoksit gazından zehirlenen öğretmenler kurtarıldı

Muş’un Varto ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan Karapınar köyünde, sobadan sızan gazdan zehirlenen ücretli kadın öğretmenler son anda hastaneye yetiştirildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen öğretmenler kurtarıldı

17 Şubat 2017 10:52

Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan kar yağışı ve fırtınanın ardından yolu kapanan Karapınar köyünde sabah namazına kalkan ücretli öğretmenler Sevgi Emre ve Rumet Koç, zehirlendiklerini anlayınca telefonla İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin’e haber verdi. Bunun üzerine İlçe Özel İdaresi ve sağlık ekiplerini seferber eden Kaymakam Çetin, ücretli öğretmenlerin hastaneye ulaştırılmasını sağladı. Varto Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadın öğretmenleri ziyaret eden Çetin ve beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü N. Sait Yetkiner, şube müdürleri Abdülnasır Sever ve Ömer Faruk Tunç, geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, Karapınar köyünde hasta ihbarı alır almaz ekipleri gönderdiğini söyleyerek, “Gördüğünüz gibi ilçemizde bir hafta önce doğal bir afet, yani beyaz afet yaşamıştık. Kar ve fırtınadan dolayı ilçenin tüm köylerle bağlantısı kesilmiş durumdaydı. Yağan kar ve fırtınadan dolayı hala köylerimizde yol açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yer yer kar kalınlığı dört metreyi geçmiş. Ekiplerimiz bu zorluklarla mücadele ederken, bir de acil durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hastalarımız ve özellikle sobadan sızan gazdan zehirlenenlerimiz oluyor. Bir hafta önce Sazlıca köyümüzde Abdülkerim Sever adlı vatandaşımız, ücretli öğretmenlerimiz gibi sabah namazına kalkarak sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini fark etmişlerdi. Sabah namazı ile birlikte 5 vatandaşımızı kurtardık. Karapınar köyümüzde okul lojmanlarında ikamet eden öğretmenlerimiz Sevgi Emre ve Rumet Koç da aynı şekilde sabah namazına kalkmak isterken gazdan etkilendiklerini bildirmeleri üzerine hastaneye ulaştırıldılar. Gerekli tedavileri doktorlarımızca yapılmış, çok şükür durumları iyidir. Öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunmak üzere hastaneye geldik. Vatandaşlarımızın özellikle yatarken kömür kullanmamaları konusunda köy imamları aracılığıyla uyardık. Öğretmenlerimize Allah şifalar versin” dedi.

Öğretmenlerden Rumet Koç ise kendilerini ziyarete gelen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve beraberindekilere ve İlçe Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti. 

Fatih Çelik

Etiketler: karbonmonoksit gazı, Muş


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