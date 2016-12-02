Edinilen bilgiye göre, Karadiken Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Çalışkan (67) ve Meryem Çalışkan (70) çiftinden bir gündür haber alamayan komşuları çiftin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Eve giren yakınları, Hasan ve Meryem Çalışkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri de yaşlı çiftin, yaktıkları mangaldaki kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Çiftin ölüm haberi üzerine komşuları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.