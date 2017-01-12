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Karda aç kalan sokak hayvanlarına belediye şefkati

Yıldırım Belediyesi, çetin kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için seferber oldu.

Karda aç kalan sokak hayvanlarına belediye şefkati

12 Ocak 2017 12:38

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, kar yağışının ilk gününden itibaren sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçedeki 43 adet kedi evi, 3 otomatik yemlik, iki açık arazide panel telle çevrili beslenme ve 22 su noktasına kedi ve köpek maması, yem ve su bırakıyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Özellikle kış aylarında hava sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesi ile birlikte bu sevimli dostlarımız zor bir dönemden geçiyor. Sokak hayvanlarının bu süreci en iyi şekilde atlatması için üzerimize bazı sorumluluklar düşüyor. İnsanların yapacağı ufacık fedakarlıklar, hayvanların hayata tutunmasına büyük katkı sağlıyor. Sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Karda ilçemizin muhtelif noktalarına yem bırakarak sevimli dostlarımızın yiyecek bulmasını kolaylaştırıyoruz. Bir hayvanı sahiplenerek sokaktan kurtarmak isteyen hemşehrilerimiz, Cumalıkızık’taki Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi’ne giderek veya 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alarak onları sıcak bir yuvaya kavuşturabilirler” diye konuştu. 


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