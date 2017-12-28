Karda aç kalan sokak hayvanlarına şefkat eli

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu Uludağ yolundaki sahipsiz hayvanların aç kalmaması için seferber oldu. Şiddetli soğuk ve kar yağışının etkisini gösterdiği ilk günden itibaren düzenli şekilde yabani hayvanlara yiyecek takviyesi yapan Osmangazi Belediyesi, kuru mama ve yemin haricinde hastalıklardan korunmaları için sosislerin içerisine ilaç yerleştiriyor. Kedi ve köpekler için yol kenarlarına yiyecek bırakan ekipler, durumu kötü olan hayvanları ise barınağa götürüyor.

Sokak hayvanları için yaz ve kış ayırt etmeksizin çalıştıklarını ifade eden Veteriner İşleri Müdür Vekili Dilek Yosun, “Periyodik şekilde başta Uludağ yolu olmak üzere ilçemizin dört bir yanında bu besleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakıma muhtaç hayvanları ise alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’nde bakıma alıyoruz. Özellikle olumsuz kış aylarının yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için bu ziyaretlerimizi haftada 3 gün gerçekleştirmekteyiz. Şu anda Uludağ yolunda 60’a yakın sokak hayvanı var” dedi.

Sokak hayvanlarında görülen dış parazit uygulaması için sosislerin içerisine ilaçlar koyduklarını belirten Yosun, tek tek iğne yapmanın zor olduğu hayvanlar için bunu yaptıklarını söyledi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yosun, kuru mama alma imkanı olmayan kişilerin evde yenmeyen yemeklerini sokak hayvanlarına vermelerini istedi.

Abdullah Çibir