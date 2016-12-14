Gece başlayan kar yağışı Samsun'u etkisi altına alırken, merkeze uzak bölgelerde yollar karla kaplanınca, özellikle hastalar zor durumda kaldı. Canik ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki diyaliz hastası Hüsniye Taner'in imdadına Canik Belediyesi ekipleri yetişti.

Hastaneye ulaştırıldı

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Alibeyli Mahallesi'nde karla kaplı yolu açan Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ve Fen İşleri Birimi'ne bağlı ekipler, acil hastaneye gitmesi gereken diyaliz hastası yaşlı kadının hastaneye ulaşmasını sağladı. Ekiplerin evinden alarak arabaya binmesini ve hastaneye doğru yola çıkmasını sağladığı yaşlı kadının mutluluğu görülmeye değerdi.

Canik Belediyesi ekipleri ayrıca, ilçe merkezine uzak olan ve kar nedeniyle yolları kapanan kırsal kesimlerde vatandaşlara erzak yardımında da bulundu. Öte yandan, günler öncesinde teyakkuza geçen belediye ekipleri, trafiğin yoğun olduğu ana arterler başta olmak üzere ilçe genelinde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde 6 kamyon, 4 kepçe, 1 greyder ve 40 personel karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.