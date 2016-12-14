Diğer
Kategoriler

Karda hasta operasyonu

Samsun'u etkisi altına alan kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde ulaşımı olumsuz etkilerden, Canik Belediyesi ekipleri, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Alibeyli Mahallesi'nde kardan dolayı mahsur kalan bir diyaliz hastasının hastaneye ulaşmasını sağladı.

Karda hasta operasyonu

14 Aralık 2016 17:18

Gece başlayan kar yağışı Samsun'u etkisi altına alırken, merkeze uzak bölgelerde yollar karla kaplanınca, özellikle hastalar zor durumda kaldı. Canik ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki diyaliz hastası Hüsniye Taner'in imdadına Canik Belediyesi ekipleri yetişti.

Hastaneye ulaştırıldı
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Alibeyli Mahallesi'nde karla kaplı yolu açan Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ve Fen İşleri Birimi'ne bağlı ekipler, acil hastaneye gitmesi gereken diyaliz hastası yaşlı kadının hastaneye ulaşmasını sağladı. Ekiplerin evinden alarak arabaya binmesini ve hastaneye doğru yola çıkmasını sağladığı yaşlı kadının mutluluğu görülmeye değerdi.

Canik Belediyesi ekipleri ayrıca, ilçe merkezine uzak olan ve kar nedeniyle yolları kapanan kırsal kesimlerde vatandaşlara erzak yardımında da bulundu. Öte yandan, günler öncesinde teyakkuza geçen belediye ekipleri, trafiğin yoğun olduğu ana arterler başta olmak üzere ilçe genelinde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde 6 kamyon, 4 kepçe, 1 greyder ve 40 personel karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 

Etiketler: hasta operasyonu, kar, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç