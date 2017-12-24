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Karda kalanlara, zincir, çekici ve traktör hizmeti

Denizli Antalya karayolunda trafiğe kapanan yol karın dinmesi, ve kar temizleme çalışmaları ile tekrar ulaşıma açıldı. Trafik ekipleri kış lastiksiz ve zincirsiz geçişleri izin vermediği yerlerde ise vatandaşların yardımına , zincir satanlar, çekiciler ve traktör sahipleri yetişti.

Karda kalanlara, zincir, çekici ve traktör hizmeti

24 Aralık 2017 03:09


Denizli'de kar yağışından dolayı bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapatılan, Denizli-Antalya karayolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı. Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisi ile Kazıkbeli Geçidi'ndeki buzlanma ve yoğun sis vatandaşlara zor anlar yaşattı. Denizli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri kış lastiği olmayan ve zincir takmayan araçları da bekletti.
Karayolları ekipleri tarafından kürüme ve tuzlama çalışmaları ile birlikte, kar yağışının da kesilmesinin ardından yaklaşık 2 saatlik çalışma ile yol trafiğe açıldı. Özellikle buzlanmanın olduğu yerlerde ve trafik polislerinin geçişe izin vermediği yerlerde zinciri ve kış lastiği olmayan sürücülere, çekiciler, zincir satıcıları ve traktör sahipleri yardım etti. Trafiğin açılmasını beklemek istemeyen vatandaşlar, Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin tek yönlü kapanan yolu açabilmek için zorlu şartlar altında çalışarak trafik akışını tekrar sağladıklarını söyledi. 

 

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