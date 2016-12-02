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Karda kayan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Kastamonu’da kar nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Karda kayan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

02 Aralık 2016 18:18

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Bezirgan köyünde Cemal Bilici (75) idaresindeki 78 BE 410 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle yolda biriken karda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye doğru aracını kaydırdı. Kayan araç, dereye uçtu. Kazada sürücü Cemal Bilici ile eşi Müzeyyen Bilici (63) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Cemal Bilici ve eşi Müzeyyen Bilici, Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada Müzeyyen Bilici’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Serkan Yılmaz

Etiketler: dereye uçma, kar, kastamonu, otomobil


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