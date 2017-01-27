Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Alanya ilçesinden eşi ve 3 çocuğu ile yola çıkan Turgay Mecit, Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı Ayvalık Mahallesi mevkisinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Mahsur kalan ailenin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekipler uzun süren uğraşlar sonrasında karda mahsur kalan otomobile ulaşarak aileyi kurtardı. Mahsur kalan Mecit ailesi, kendilerini kurtaran jandarma ve belediye ekiplerine teşekkür etti.