Edinilen bilgiye göre Yeşil Yol Projesi kapsamında Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi sınırları içerisinde ki 2 bin 400 rakımlı Koçdüzü Yaylası’nda çalışan iki makine operatörü binek araçları ile seyir halindeyken kar dolayısı ile kayarak araçla birlikte şarampole yuvarlandılar. Araçtan fırlayan M.A’nın(35) bacağı kırılırken Ç.Y( 34) ise yardım çağrısında bulundu. Yaylada biriken yaklaşık yarım metre kar nedeni ile ambulanslar olay yerine ulaşamayınca Çamlıhemşin İl Özel İdaresi ekipleri yayla yolunu açarak iki yaralı işçi ambulansla alınarak ilçe merkezindeki sağlık istasyonuna ulaştırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.